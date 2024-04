Die Kreisverwaltung sucht Bürgerinnen und Bürger, die in der Zeit vom 27. Juni bis 11. Juli als kurzfristig Beschäftigte bei der Schulbuchrücknahme mitarbeiten wollen. Die Einsatzorte sind in Bad Dürkheim und in den verschiedenen Schulen im Landkreis, einzelne Arbeitseinsätze werden individuell vereinbart. Weitere Informationen unter www.kreis-bad-duerkheim.de oder per Mail an astrid.schroeder@kreis-bad-duerkheim.de.