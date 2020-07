An heißen Sommertagen suchen die meisten zweibeinigen Besucher des Dürkheimer Kurparks lieber den Schatten großer Bäume auf. Dagegen sitzt dieses Insekt in der prallen Sonne, noch dazu auf dem heißen Stein des Brunnenrands. Den Namen „Blaupfeil“ trägt die Libellenart zu Recht: zum einen wegen der Färbung männlicher Tiere, zum anderen wegen der Flugkünste.

Zwei zarte Flügelpaare

Wer am Valentin-Ostertag-Brunnen stehen bleibt, könnte sie dabei entdecken: Pfeilschnell schwirrt die Libelle übers Wasser, bleibt in der Luft stehen oder schlägt regelrechte Haken. Setzt sie sich wieder auf den Brunnenrand, kann man in Ruhe die vier zarten, durchsichtigen Flügel betrachten.

Ein feines Netz von Adern bildet ihr stabilisierendes Gerüst. Beide Flügelpaare können Libellen unabhängig voneinander bewegen. So beeindruckend ihr Flug auch aussieht: Das Leben als Fluginsekt dauert bei fast allen heimischen Libellenarten nur einige Wochen. Auch der Blaupfeil ist nur ein kurzlebiger Gast im Kurpark. Nachdem sich die Tiere im Sommer gepaart und fortgepflanzt haben, geht ihr Leben bald zu Ende.