„Reumütige“ Rückkehr: Eine grüne Figur, die Autofahrer auf spielende Kinder aufmerksam machen soll, ist am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags von einer Straßenlampe in der Kaiserslauterer Straße abmontiert und mitgenommen worden. Weil eine Zeugin zwei junge Männer bei dieser Tat beobachtet hat, konnte der sogenannte „Streetbuddy“ aber wieder an seinen Platz gebracht worden. Dank ihrer Zeugenaussage war laut Polizei die Adresse eines 20 Jahren alten Mannes aus dem Kreis Worms schnell ermitteln. Die Mutter des Heranwachsenden fragte laut Polizei bei ihrem Sohn nach. Dieser brachte den „Buddy“ kurze Zeit später „reumütig“ zur Polizeiinspektion Bad Dürkheim zurück. Die Besatzung eines Streifenwagens brachte die Figur wieder an ihren Platz. Den jungen Mann erwartet eine Strafanzeige wegen Diebstahls.