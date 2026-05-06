Eine Woche vor dem Stadtfest wird der Römerplatz kurzfristig zur Baustelle. Wie Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Kistenmacher auf Nachfrage mitteilt, hat das Loch mitten auf dem Platz unmittelbar mit dem anstehenden Fest zu tun. Das Aufreißen des Platzes sei notwendig gewesen, um einen defekten Wasseranschluss für das Fest zu reparieren. Die Reparatur und die Erneuerung eines Zählers seien am Mittwoch bereits abgeschlossen worden. Nun muss der Platz, der erst kürzlich wegen einer defekten Gasleitung zur Baustelle wurde, wieder verschlossen werden. Das soll in den nächsten Tagen, voraussichtlich noch in dieser Woche, erledigt sein. „Zum Stadtfest ist alles wieder gut“, verspricht Kistenmacher.