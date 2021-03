Zwischen der Stadt und der Tochter des Heimatmusikers und -dichters Kurt Dehn gibt es noch Gesprächsbedarf hinsichtlich der geplanten Umbenennung des Leistadter Kerweplatzes in „Kurt-Dehn-Platz“. Zwar hat der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstagnachmittag dem Stadtrat diesen Schritt einstimmig empfohlen. Kurt Dehns Tochter Gabriele Dehn-Knight findet aber, dass der Dorfplatz in Seebach oder ein Platz in der Innenstadt ihrem Vater gerechter werde. Sie sei von der Stadt im Vorfeld nicht gefragt worden, sagte sie auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Sie fühle sich vom Angebot der Leistadter sehr geehrt. Ihr Vater aber habe lange in Seebach gewohnt und sei diesem Ortsteil sehr verbunden gewesen. Deshalb habe sie sich nach dem Erscheinen des RHEINPFALZ-Artikels am Dienstag an die Stadt gewandt. Das letzte Wort hat der Stadtrat. Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) deutete in der Ausschusssitzung die Möglichkeit an, das Thema am Montag von der Tagesordnung zu nehmen und klärende Gespräche zu führen. Dehn ist in Leistadt geboren und wäre im vergangenen Jahr 100 Jahre alt geworden.