Weitere Bigpoints im Kampf um den Klassenerhalt in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest: Die SG TV Dürkheim/BI Speyer gewann am Sonntagabend 83:78 (38:40) beim Tabellennachbarn DJK Nieder-Olm und veredelte damit den Kantersieg von vor einer Woche in eigener Halle gegen das Schlusslicht TS Frankfurt-Griesheim. Die Kurstadt-Korbjäger überholten mit dem Sieg im Schlüsselspiel die Rheinhessen und kletterten von Rang zehn auf Platz acht.

Während die Korbjagd in den unteren Ligen des Basketballverbands Pfalz am Wochenende wegen Corona ruhte, stand für die SG-Cracks in der vierthöchsten Liga eine wichtige Begegnung