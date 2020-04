Die Kreisvolkshochschule Bad Dürkheim (KVHS) hat Angebote konzipiert, mit denen Kursteilnehmer online lernen können. Neue Kurse sind nun im Netz.Auf den Spuren von Max Ernst für Jugendliche und Erwachsene: Max Ernst war Maler und Erfinder neuer, außergewöhnlicher Kunst-Techniken. Im Kurs wandeln die Teilnehmer auf seinen Spuren, indem sie mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln verschiedene Techniken seiner Malerei und Ideen verbinden. Dieser Kurs findet ausschließlich online in der vhs.cloud statt. Die vhs.cloud ist die Lernplattform für Volkshochschulen in Deutschland. Die Dozentin ist an den Kurstagen 90 Minuten für Fragen im Forum ansprechbar. Nach jedem Kurstermin wird sie zusätzlich mögliche Fragen im Forum beantworten.

Zwei Termine, mittwochs ab 6. Mai, 18.30 bis 20 Uhr, 16 Euro, Anmeldung: Telefon 06322 961-2444 oder www.kvhs-duew.de.

Grundtechniken des Handletterings ab 16 Jahren: Lust auf erste Einblicke in die Grundtechniken des Handletterings? Bereits nach drei gemeinsamen Sitzungen kann ein eigenes Projekt realisiert werden. An jedem Termin wird eine Grundtechnik gezeigt, die mit Hilfe eines Übungsblattes anschließend eigenständig vertieft werden kann. Dieser Kurs findet in der vhs.cloud und mit GoToMeeting statt.

Für die Teilnahme notwendig: Laptop/Tablet mit Internetzugang, Kamera und Mikrofon. Die Dozentin ist an den Kurstagen live über GoToMeeting ansprechbar. Nach jedem Termin wird sie zusätzlich mögliche Fragen im Forum beantworten.

Drei Termine, sonntags, 10. Mai, 31. Mai und 7. Juni, 11 bis 12 Uhr, 16 Euro, Anmeldung wie oben.

Weitere Themen: Resilient in Krisenzeiten – wie Sie das Nervensystem regulieren und entspannt durch die Krise kommen: Freitag 15. Mai, 18 bis 21.30 Uhr, 38 Euro; Anmeldung: Telefon 06322 961 2403. Rückenfit Yoga: drei Termine, montags ab 18. Mai, 10 bis 11.30 Uhr, 48 Euro. Anmeldung: Telefon 06322 961 2403.

Infos