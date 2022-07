Am Montagmittag, gegen 14 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter einen Baum im Dürkheimer Kurpark zu entzünden. Laut Angaben der Polizei wurde dabei wohl Brandbeschleuniger benutzt. Zeugen bemerkten die Rauchentwicklung und konnten rechtzeitig die Feuerwehr verständigen. Dadurch konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Auf Nachfrage teilte die Polizei mit, dass ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.