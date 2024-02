Die vor allem bei Kindern beliebte Hängebrücke am Wasserspielplatz im Dürkheimer Kurpark wird vorübergehend abgebaut. Das hat die Dürkheimer Stadtverwaltung am Dienstag mitgeteilt. Die Stadt argumentiert mit dem Thema Sicherheit. Die Brücke werde intensiv genutzt und weise Mängel auf. „Es kommt daher vorübergehend zu einer Einschränkung des Spielplatzangebotes“, so die Stadt Bad Dürkheim. Hängebrücke und Wasserspielplatz gibt es seit die Isenach 2014 renaturiert wurde.