Unbekannte haben in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim einen Tresor aus einer Wohnung gestohlen. Für die Flucht nutzten die Täter nach Angaben der Polizei einen perfiden Trick: Sie schnappten sich einen Kinderwagen, um den Safe abzutransportieren. Die Diebe hatten sich demnach am Mittwoch, 13. Mai, gegen 12.30 Uhr gewaltsam Zugang über die Wohnungstür in der Weinstraße Süd verschafft. Der Tresor wurde nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich von drei Personen mitgenommen. Die Kriminalpolizei Neustadt bittet um Hinweise unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de.