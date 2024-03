Kuriose Funde haben die rund 1200 Freiwilligen, die das Stadtgebiet vom 1. bis zum 16. März von illegal entsorgtem Müll befreiten, auch dieses Jahr wieder gemacht. Den Griff eines „Laserschwerts“ etwa. Oder Viagra und dazu passenderweise Kondome. Daneben warfen unbekannte Schmutzfinken Holzlatten, Eisenstangen, SPD-Flaschenöffner, Kühlakkus, Windeln, Feuerwerkskörper, sehr viel Draht und mehr in die Gegend. Insgesamt sammelten die fleißigen Helfer 268 Müllsäcke mit Kleinabfall ein, berichtet Annette Stierl von der Stadtverwaltung. Dazu waren die 213 Kinder, 555 Jugendlichen und 443 Erwachsenen in 60 Gruppen unterwegs.„Es machten sechs Schulen, fünf Kitas, zwei Horte und die Lebenshilfe mit“, ergänzt sie. Am Donnerstag fand die Abschlussveranstaltung samt Manöverkritik im Rathaus statt. Dabei bekamen die Teilnehmer als Dankeschön für ihren Einsatz eine Freikarte für das Salinarium sowie faire Präsentkörbe, die mit Produkten des Weltladens sowie des Leprima-Markts bestückt waren. Lob und Dank gab es auch für das Team des Baubetriebshofs: Es hatte während des gesamten Sammelzeitraums täglich auf Zuruf Christian Schulers von der Agenda 21, die mit der Verwaltung die Aktion organisierte, den gesammelten Müll an verschiedensten Ablageorten abgeholt.