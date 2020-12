Plötzlich taucht sie auf, krabbelt behaglich über den Bildschirm und bleibt auf der hellen Fläche der geöffneten E-Mail-Maske sitzen: Nein, hier ist nicht die Rede von einer virtuellen, animierten Assistentin, die ebenso ungefragt wie hartnäckig ihre Hilfe anbietet. Nahe des Wortes „Anhang“ bleibt eine leibhaftige, kleine Spinne sitzen – eben in dem Moment, als ein fertiger Artikel an die RHEINPFALZ-Redaktion gehen soll. Als wüsste sie um die Bedeutung dieses Wortes. Kann sich eine Spinne doch am seidenen Faden wunderbar an- und abhängen. Dass dort nicht sie, sondern eine abstrakte Datei angehängt werden soll, bekümmert das muntere Tierchen nicht weiter. Irgendwie scheint es der Spinne auf dem Bildschirm zu gefallen. Für den Rest des Tages richtet sie sich dort ein. Ob wegen der leichten Wärme des Monitors oder wegen des hellen Lichts, das bleibt ihr Geheimnis.