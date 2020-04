Junge Künstler haben sich im Auftrag des Dürkheimer Kunstvereins mit der Geschichte des Café Eden auseinandergesetzt. Ihre Ergebnisse wollten sie eigentlich am Freitag in der Burgkirche präsentieren. Die Corona-Krise kam auch hier dazwischen. Die Präsentation wird verschoben. „Palimpsest“, so der Titel der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem leerstehenden Gebäude in der Innenstadt, wird außerdem teilweise im Internet präsentiert.

„Doch diese Anpassung bedeutet nicht Ausfall, sondern Verschiebung und Ergänzung“, teilt der Kunstverein in einer Pressemitteilung am Donnerstagnachmittag mit. „Die Künstler haben bei ihren bisherigen aufwendigen Recherchen vielseitige gute Erinnerungen in der Bevölkerung hervorgerufen. Für die wirkungsvolle Darstellung der künstlerischen Interpretation dieser Rückschau haben wir nun die Projektlaufzeit verlängert.“, so Vorsitzender Karlheinz Brust.

Die Künstler hätten bereits „durch die zahlreichen Erinnerungen der Zeitzeugen“ ein Ausstellungskonzept entwickelt, das sich den „verschiedenen Erinnerungen über eine Mixed-Media-Installation und diverse Performances annähern sollte“, heißt es vom Verein. Nun würden „neue Ebenen in die Betrachtung des Eden“ gebracht. Eine kleine Ankündigung per Video wird am Freitag auf der Seite www.palimpsest.site zu sehen sein. Diese bildet den Start für regelmäßige virtuelle Ausstellungsbeiträge.

Virtuelle Appetithäppchen

„Wenn die Vorfreude jetzt länger dauert und durch diverse Appetithäppchen genährt wird, umso spannender“, so Manfred Geis, der im Vorstand des Kunstvereins für die Ausstellungen zuständig ist.

Die Idee zur Verwirklichung eines Projektes zum ehemaligen Tanzcafé hat Saskia Bauer entwickelt. Dem Projekt gehören die drei weiteren Künstler Fabian Nehm, Fridolin Mestwerdt und Ivo Schneider an. Sie haben in den vergangenen Monaten Zeitdokumente gesammelt und sich mit vielen Menschen unterhalten, die das Café Eden, den Holzwurm und andere Lokale, die einst im Gebäude untergebracht waren, noch aus eigenem Erleben kennen. Das Haus steht seit Jahren leer. rhp