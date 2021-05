Auch wenn es derzeit nicht so aussieht: In ein paar Wochen ist Frühling, und die Vögel suchen sich einen Platz zum Nestbau. In Ellerstadt können zukünftige Vogeleltern ihren Nachwuchs in ganz individuellen Eigenheimen aufziehen. Mitglieder des Kunstquadrats Ellerstadt haben entlang des Rundwanderwegs mit bunten Motiven bemalte Nistkästen aufgehängt.

Weil es keine Ausstellungen gibt, keine Möglichkeit Kunst zu zeigen und zu sehen, sei er auf die Idee gekommen, Kunst in den öffentlichen Raum zu bringen, sagt Jürgen Denzer. Er ist einer der Hobbykünstler des 2008 gegründeten Kunstquadrats. Einige der zu der Gruppe gehörenden Hobbykünstler seien „im Schlafmodus“, seien nicht kreativ, weil ihnen der Austausch mit anderen Hobbykünstlern und mit den Betrachtern ihrer Arbeiten fehle. Zwar hätten einige der Mitglieder des Kunstquadrats eine WhatsApp-Gruppe, doch der Austausch über den Internet-Messenger Dienst sei nicht das Gleiche, wie der persönliche Kontakt und zudem nicht jedermanns Sache.

Er sei dann auf die Idee gekommen, eine gemeinsame Aktion zu starten, bei der man Kunst zeigen kann und trotzdem die Pandemie-Vorschriften einhält, erzählt Denzer. Ursprünglich habe er auf dem Ellerstadter Rundwanderweg, der ein beliebter Spazierweg sei, Arbeiten der Mitglieder des Kunstquadrats aufstellen wollen. Doch das wäre sehr aufwendig gewesen, zudem hätte die Gefahr bestanden, dass Kunstwerke beschädigt oder zerstört werden und es eigne sich nicht jedes Kunstobjekt für eine Präsentation im Freien bei Wind, Regen und Schnee.

Partynest, Kuschelkiste und Hotel Love

„Stattdessen haben wir eine Nistkasten-Aktion gestartet, an der sich acht unserer Mitglieder beteiligen“, erzählt Denzer.

Im November vergangenen Jahres wurden auf eigene Kosten Nistkästen aus Holz gekauft. Jeder der Beteiligten konnte die Rohlinge nach eigenen Vorstellungen bemalen. „So tun wir gleichzeitig etwas für die Natur und tragen zur Steigerung der Attraktivität des Rundwanderwegs bei“, sagt Denzer. Am Samstag wurden 22 Nistkästen entlang der Strecke des Rundwanderwegs aufgehängt, vier weitere sollen noch folgen. „Beim Aufhängen haben wir ein paar Kompromisse gemacht, eigentlich sollte das Einflugsloch in Richtung Osten oder Südosten sein, aber dann hätte man an einigen Stellen die Nistkästen vom Weg aus nicht gesehen“, verrät Denzer. Als Ausgleich dafür, dass das Einflugsloch nicht immer in der optimalen Himmelsrichtung ist, haben die Vögel besonders schöne und einmalige Heimstätten zum Brüten und zur Aufzucht ihrer Jungen. Und einige der Hobbykünstler haben um das Einflugsloch mit kräftigen Farben einen Kreis gemalt, damit die Piepmätze es finden.

Noch werden Paten gesucht

So ist das Einflugsloch zum Partynest in kräftigem Türkis markiert, fröhlich feiernde Piepmätze und Luftballons sind auf dem Nistkasten zu sehen. Vögel dürfen auch in Pandemiezeiten Partys feiern. Gemütlich soll es wohl in der Kuschelkiste werden, die mit einem Vogelpaar und Herzchen bemalt ist. Einladend wirkt ein grün bemalter Nistkasten, der mit weiß-orangenen Blüten verziert ist. Auf einem anderen Nistkasten ist eine anscheinend nicht besonders gut gelaunte Frau Piepmatz zu sehen, die im Morgenmantel und mit Lockenwicklern aus dem Häuschen kommt, um die Zeitung aus dem Zeitungsrohr zu holen. Ein Hotel Love lädt zur Einkehr ein, auf einem anderen Nistkasten schaut eine grüne Fantasiegestalt mit zwei Zähnen den zukünftigen Bewohnern entgegen. Micky Maus, Spinnen, intergalaktische Flugobjekte, ein Winzer und ein Weinberg sind auf Nistkästen gemalt. Nicht ganz so begeistert dürften die Piepmätze vielleicht über Totenköpfe und einen um die Ecke lugenden Fuchs sein.

Wer Lust habe, könne gern ebenfalls einen Nistkasten bemalen, sagt Denzer. Auch werden noch einige Paten für Nistkästen gesucht. „Sie sollen außerhalb der Brutzeit gelegentlich mal schauen, ob „ihr“ Nistkasten in Ordnung ist“, sagt Denzer.