Knackt die Offene Kreativ-Werkstatt noch die 1000 Euro-Marke? Vor einigen Wochen hatte die Einrichtung eine Kunst-Auktion zugunsten der Ukraine-Hilfe gestartet. Aktueller Spendenstand: 840 Euro.

Nun hat die Werkstatt die Auktion beendet. Kunstinteressierte hatten für in den Schaufenstern in der Dürkheimer Innenstadt ausgestellte Bilder, Vasen und Skulpturen insgesamt 687,50 Euro geboten. „Mehr als viele von uns befürchtet hatten und weniger als manche gehofft hatten“, fasst Werkstatt-Leiterin Bettina Meier den Erfolg der Aktion zusammen. 15 Gebote gingen für acht der 16 Werke ein.

Die Auktion sei für die Offene-Kreativ-Werkstatt in Bad Dürkheim eine „arbeitsreiche, aber gute Sache gewesen“, sagt Meier. Die Unterstützung der beteiligten Läden in der Innenstadt beschreibt sie als „freundlich und großzügig“. In den Schaufenstern waren die Werke während des Comedy-Festivals und des Stadtfests zu sehen gewesen, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu erregen.

Geld geht an Freundeskreis Nadija

Als Meier in der vergangenen Woche die Kunstwerke-Ersteigerer, Dozenten und den Werkstatt-Vorstand informierte, haben zwei spontan noch etwas gespendet. So sind bislang 840 Euro zusammengekommen. Die Hoffnung auf ein bisschen mehr, ist aber bei Meier immer noch vorhanden: „Bevor wir das Geld an den Freundeskreis Nadija übergeben, warten wir noch ab. Wir würden uns sehr freuen über weitere Spenden und hoffen, doch noch die 1000 Euro zu knacken.“ Der Freundeskreis Nadija unterstützt eine Einrichtung im ukrainischen Lwiw, wo derzeit Kinder und Jugendliche mit Behinderung und deren Familien aufgenommen werden, die aus stärker umkämpften Teilen der Ukraine geflohen sind.

Wer noch etwas spenden will, kann das auf das folgende Konto: Offene Kreativ-Werkstatt IBAN DE19 5465 1240 0000 9493 13; Stichwort: Kunstauktion Ukraine.