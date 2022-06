Keine leichte Kunst hat der Künstler Volker Krebs mit nach Bad Dürkheim gebracht – und damit am Dienstagvormittag vor der Burgkirche für Aufsehen gesorgt. Bildhauer Krebs hatte nicht nur ein mehrköpfiges Fernsehteam vom SWR im Gepäck, nein, auch mehrere seiner wahrhaft kolossalen Kunstwerke. Die sind so groß, dass für die Anlieferung schweres Gerät nötig war. Nur mit einem Kran war es möglich, die überlebensgroßen Figuren aus Stein und Metall sicher abzuladen.

70 Werke von Volker Krebs zu sehen

Diese, aber auch kleinere Arbeiten von Krebs werden ab Freitag in einer Ausstellung des Dürkheimer Kunstvereins mit insgesamt 70 Stücken zu bewundern sein. Der Landauer hinterlässt mit einen Arbeiten nicht nur Eindruck in Bad Dürkheim, umgekehrt spielt die Stadt auch eine wichtige Rolle in seinem Leben: Hier ist er vor 70 Jahren geboren worden.

Wegen ihrer Größe und ihres Gewichts sind die besonders großen Skulpturen von Krebs übrigens nicht in, sondern vor der Dürkheimer Burgkirche zu sehen. Diebstahlsicher sollten sie allemal sein ...