Bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Kulturvereins Wachenheim wurde der Vorstand erneut bestätigt. Martin Pfeiffer wurde als Vorsitzender wiedergewählt, ebenso Isabel Lübke als stellvertretende Vorsitzende. Auch Thomas Popp (Schatzmeister), Hans-Ulrich Wekel (Schriftführer) sowie die Beisitzenden Peter Nonnenmachen, Ursula Titzschkau, Georg Elger und Sabine Melzer setzen laut Mitteilung ihre Arbeit fort.

Pfeiffer berichtete über ein erfolgreiches Jahr 2025 mit 17 Veranstaltungen und stabiler Finanzlage. Auch dieses Jahr bietet der Verein ein breites Kulturprogramm. Höhepunkte sind Lesungen wie die von Christian Baron am 23. April mit „Drei Schwestern“ und ein Literaturtheaterabend am 21. Mai mit Moritz Stoepel und Christopher Herrmann über die Zwanziger Jahre unter Motto: „Danse macabre – Tanz auf dem Vulkan“. Am 20. August gastiert Frank Lüdecke mit „Träumt weiter“. Am 26. Juni folgt ein Open-Air-Konzert mit dem Duo „Die Windflüchter“, Motto: „Zymbal trifft Gitarre“. Geplant sind auch Kulturfahrten, etwa zur Ausstellung „Monets Küste. Die Entdeckung von Ètretat“ am 27. März nach Frankfurt.

Informationen

Details finden Interessierte unter www.kulturverein-wachenheim.de oder telefonisch unter 0151-21129326.