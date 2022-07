Weil das Dachgebälk der Schlosskirche marode ist und die Kirchengemeinde bei geschätzten Sanierungskosten von 2,5 Millionen jeden Euro gut gebrauchen kann, will auch das Kulturkeller-Team seinen Beitrag leisten und veranstaltet am kommenden Wochenende, 15.–17. Juli, in und rund um Bad Dürkheim protestantische Hauptkirche ein Festival, dessen Erlös zu 100 Prozent der Renovierung zugute kommen soll.

„Mehrere Künstlerinnen und Künstler, die in den vergangenen Jahren bei uns aufgetreten sind, haben sich nun bereit erklärt, gegen eine kleine Aufwandsentschädigung, für den guten Zweck zu spielen“, erklärt Referent Stephan Krämer. Man erwarte zwar nicht, eine Riesensumme einzunehmen, freue sich aber über jede Unterstützung, die reinkommt.

Das Festivalprogramm startet am Freitag, 15. Juli, um 20 Uhr mit einer Show mit der Pfälzer Kult-Komödiantin Kättl Feierdaach aus Speyer in der Schlosskirche, die ihr Programm „Isch weeß es joh ach net“ im Gepäck hat. Am Samstag, 16. Juli, steht ein Musikabend an, bei dem ab 18 Uhr „Werkstatt 08“, die Lehrerband des Werner-Heisenberg-Gymnasiums, ab 19.30 Uhr Krämer selbst mit seiner Band „Poets Confusion“ und ab 21 Uhr die in Dürkheim sehr beliebte Formation „Haardtgroove“, die im wesentlichen aus Lehrern der städtischen Musikschule besteht, auf der Bühne stehen.

Der Sonntag, 17. Juli, ist als Familientag konzipiert: Um 10 Uhr gibt es einen Familiengottesdienst in der Schlosskirche. Im Anschluss folgt rund um die Kirche ein Familienfest mit Bratwurst, Kaffee und Kuchen, Hüpfburg, Ritter-Ralley-Spiel, Kinderschminken und vielem mehr. Um 15 Uhr gibt’s Puppentheater für Kinder, ab 17 Uhr Krimilesungen mit regionalen Autoren wie Gina Greifenstein, Lilo Beil und Harald Schneider.

Karten gibt es in der Caféteria des Mehrgenerationenhauses (06322/958984), im protestantischen Dekanat (06322/ 9495879 oder 987692) und über das Online-Portal www.kugl.info.