Der Kulturausschuss der Stadt Bad Dürkheim hat den Kulturhaushalt für das kommende Jahr diskutiert und die Vorlage der Verwaltung einstimmig befürwortet. Trotz coronabedinger Unsicherheiten sollen die städtischen Kulturveranstaltungen vorerst geplant werden wie gehabt.

„Wir wissen nicht, wie das nächste Jahr aussieht“, sagte Bürgermeister und Kulturdezernent Christoph Glogger (SPD). Man hoffe natürlich, dass alle geplanten Veranstaltungen trotz der Pandemie stattfinden könnten. Aber gerade im Frühjahr halte er das für unwahrscheinlich. Trotzdem: „Wir haben so geplant, als ob es Corona nicht gäbe“, sagte Glogger.

Übliches Budget für Veranstaltungen

Bei der finanziellen Planung für das kommende Jahr sind deshalb, wie in den vergangenen Jahren auch, die üblichen Ausgaben wie Künstlerhonorare, technische Ausstattung und Bestuhlung für den Limburgsommer im August 2021 berücksichtigt. Auch das vormals als Barriqueforum bekannte Forum Pfalz, das SWR 3 Comedy Festival und der Nightgroove sollen zunächst geplant werden wie in den vergangenen Jahren. „Wir müssen uns möglichst an objektiven Zahlen orientieren“, sagte Glogger, „das geht nur mit einer normalen Jahresplanung.“

Ein Diskussionspunkt bei der weiteren Besprechung des Haushalts war die personelle Situation der städtischen Musikschule. Dort sind derzeit 17 Lehrkräfte hauptamtlich angestellt, 17 weitere als freiberufliche Honorarkräfte. Heidi Langensiepen (FDP) hielt es für „unmöglich, die Leute als Honorarkräfte zu führen“. Glogger berief sich auf den Verband deutscher Musikschulen, der einen Anteil von 40 Prozent hauptamtlicher Lehrer empfiehlt: „Viele Musikschulen erreichen diese 40 Prozent gar nicht.“ Er hielt es allerdings für denkbar, das Thema auf die Tagesordnung einer späteren Sitzung zu nehmen.

Insgesamt plant der Ausschuss, im kommenden Jahr rund 1,38 Millionen Euro in den Kulturbereich, zu dem auch das Stadtmuseum, die Bücherei und die Musikförderung – vornehmlich über den Karel-Kunc-Wettbewerb – gehören, zu investieren.

Während des aktuellen Teil-Lockdowns sind die Ausschüsse der Stadtverwaltung dazu angehalten, nur die dringlichsten Angelegenheiten zu besprechen. Daher werden das geplante Künstlerarchiv unter der Leitung von Fritz Eicher, welches Dürkheimer Kunstschaffende des vergangenen Jahrhunderts würdigen soll, und das kulturelle Programm zum Jahresmotto „ARTenvielfalt“ für 2022 erst in der nächsten Sitzung des Kulturausschusses diskutiert.