Kein Theater, kein Kino, kein Museum – die Corona-Krise hat den Kulturbetrieb lahmgelegt. Kultur in den eigenen vier Wänden ist aber natürlich nicht abgesagt worden. Eine Gelegenheit, endlich mal in Ruhe „Krieg und Frieden“ zu lesen?

Die Bretagne hat mich in Bann geschlagen, seit ich vor 30 Jahren zum ersten Mal dort war. Damals war die nordwestliche Ecke Frankreichs noch ein Geheimtipp. Inzwischen ist sie ein beliebtes Urlaubsziel von deutschen Touristen. Schuld daran sind die Krimis von Jean-Luc Bannalec. Der Autor, tatsächlich ein Deutscher, der unter Pseudonym schreibt,lässt seinen Kommissar Dupin in der Bretagne ermitteln. Acht Fälle hat der Kommissar bereits gelöst, das neunte Buch wird im Juni erscheinen.

Titelheld ist strafversetzter Polizist

Im ersten Band, „Bretonische Verhältnisse“ erschienen 2012, trat Dupin seine Stelle in Concarneau an, nicht ganz freiwillig. Offenbar hat er in seiner Heimat Paris wichtigen Leuten auf den Schlips getreten und wurde strafversetzt. Der Großstädter lernt, dass die Bretagne zwar französisch ist, aber nicht Frankreich. Die Eigensinnigkeit der Bretonen ist legendär und im Rest Frankreichs gelten sie als trinkfeste, feierfreudige Dickschädel – was einem als Pfälzer sympathisch ist. Dupins erster Mordfall spielt in Pont Aven, wo Maler Paul Gaugin wirkte. Die Fälle führen in verschiedenen Gegenden und mit dem Kommissar lernen die Leser: Die Bretagne hat viele Facetten und Gesichter. Von feinsten Sandstränden bis zu schroffen Klippen gibt es hier ganz unterschiedliche Landschaften, im Landesinnern sieht es oft aus wie in der Vorderpfalz, es wird Gemüse angebaut, während es an der Küste natürlich Fischerei und Seefahrt gibt. Dupins Kollegen und Vorgesetzte sind Bretonen und sehr gut gezeichnete Charaktere – etwas das in den Verfilmungen kaum vermittelt wird.

Land und Leute wirken authentisch

Land, Leute und Gebräuche werden in den Krimis so gut geschildert, dass man wirklich ein Gefühl für Region bekommt. Selbst die Bretonen sind davon so begeistert, dass sie Autor Bannalec zum offiziellen Botschafter und Mentor der Bretagne erklärt haben. Als Krimis lesen sich die Bücher spannend, die Filme werden laut Kennern den Büchern nicht gerecht. Noch ein Tipp: Falls sie nach der Lektüre in die Bretagne wollen, reisen sie im Herbst, der dort sehr mild und angenehm ist und dann ist es dort wieder schön ruhig.

Das Buch

Jean-Luc Bannalec „Bretonische Verhältnisse“ Kiepenheuer & Witsch, 2012, im selben Verlag sieben weitere Bände und ein Kochbuch mit Dupins Lieblingsgerichten.