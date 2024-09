Am Wochenende steht Freinsheim ganz im Zeichen der kulinarischen Weinwanderung. Der sieben Kilometer lange Weg führt durch die Lagen Oschelskopf und Schwarzes Kreuz.

Obwohl die Wanderung bereits am Freitagabend beginnt, findet die offizielle Eröffnung erst am Samstag um 11.30 Uhr am historischen Rathaus statt. Der Stand mit der