Durch die Weinberge spazieren und die edlen Tropfen der Winzer verkosten: Das können die Teilnehmer der kulinarischen Weinwanderung „Himmlischer Genuss“ am kommenden Wochenende in Herxheim am Berg.

Los geht es am Samstag, 20. Mai, um 11 Uhr im Schlossgarten: Dort eröffnen Ortsbürgermeister Georg Welker und die Herxheimer Weinprinzessin Felicitas I. sowie Hoheiten aus der Urlaubsregion Freinsheim die Genusstour feierlich. Anschließend lädt der „Wein-Adel“ zu einer geführten Wanderung auf der rund vier Kilometer langen Strecke ein – mit Weinverkostung an jedem Ausschankstand. Am Sonntag, 21. Mai, ebenfalls um 11 Uhr im Schlossgarten, startet die Tour ein zweites Mal. Die Teilnahme kostet jeweils 15 Euro pro Person, inklusive Weinglas. An insgesamt sieben Ausschankstellen in der Einzellage „Himmelreich“ können die Besucher herausfinden, welche Rebsorte ihnen am besten mundet. Fünf Winzer geben dazu Kostproben ihrer Weine. Bei der Herxheimer Winzergenossenschaft stehen etwa Riesling, Chardonnay und St. Laurent auf der Getränkekarte, es werden aber auch Schorle und Traubensaft ausgeschenkt. Am Stand des Weinguts Gabel können sich die Teilnehmer des Rundkurses Weiß- und Grauburgunder schmecken lassen oder einen in der Pfalz nicht allzu häufig erhältlichen Lagrein, eine rote Rebsorte, goutieren.

Worum die Veranstalter bitten

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass Herxheim am Berg bequem mit der Regionalbahn erreichbar ist. Der Haltepunkt befindet sich direkt am Wanderweg. Zudem bitten sie die Gäste, auf dem Wanderweg zu bleiben und so die Natur zu schützen. Toiletten gibt es an jedem Ausschankstand, weitere Informationen unter Telefon 06322 667838, E-Mail touristik@vg-freinsheim.de oder unter www.urlaubsregion-freinsheim.de.