Ein allzu ausgedehnter „Ausflug“ in die Gegend um Landau endete für einen 24-jährigen Tagelöhner aus Gönnheim nach einer Serie von Diebstählen im Jahr 1857 mit acht Jahren Zwangsarbeit. Das „übelberüchtigte“ Subjekt war trotz seiner jungen Jahre kein unbeschriebenes Blatt mehr, sondern hatte schon eine mehrjährige Haftstrafe verbüßt.

Am 20. Juni 1857 bemerkte der Handelsmann Wolfgang Dannheimer in Essingen bei Landau, dass das Schreibpult im Wohnzimmer aufgebrochen und eine größere Summe Geld daraus entwendet worden war. Doch damit nicht genug: Den Spuren zufolge hatte es sich der Täter in der Nacht zuvor im Heuspeicher seines späteren Opfers bequem gemacht und dort übernachtet. Schon am 21. Juni konnte der Tagelöhner Adam W. aus Gönnheim unter der Anschuldigung der Landstreicherei verhaftet werden, wobei man bei ihm 299 Gulden und 43 Kreuzer an Bargeld fand.

Ein weiteres Geständnis

Nach anfänglichem Leugnen gestand er, dass er nicht nur bei Dannheimer eingestiegen war, sondern zwei weitere Diebstähle begangen hatte: In der Nacht vom 16. auf den 17. Juni hatte er in der Scheune von Wilhelm Moos in Freimersheim genächtigt und bei dieser Gelegenheit mehrere Kleidungsstücke entwendet.

Zwei Tage später, am 19. Juni, weckte der offenstehende Keller des Valentin Fischer in Essingen das Interesse des umtriebigen Gönnheimers, der nicht nur einen dort abgestellten Kuchen mitnahm, den er auf dem Speicher seines unfreiwilligen Gastgebers verzehrte, sondern sich später auch noch aus dessen Weinvorräten vier Schoppen Wein genehmigte.

Der Gönnheimer war Wiederholungstäter

Am folgenden Tag stieg W. durch eine Öffnung in der Giebelwand in den oberen Stock des Wohnhauses ein und stahl eine seidenen Beutel, nachdem alle Bewohner das Haus verlassen hatten. In einem aufgebrochenen Pult fanden sich noch mehr als 321 Gulden, die er zusammen mit anderen Gegenständen an sich nahm.

Sieben Jahre zuvor hatte der Gönnheimer schon einmal wegen Diebstahls vor Gericht gestanden, damals hatte man den zu dieser Zeit 17-Jährigen zu drei Jahren Haft verurteilt. Das Gericht zu Zweibrücken erkannte ihn der drei Diebstähle für schuldig und verurteilte ihn zu acht Jahren Zwangsarbeit und erlegte ihm zusätzlich die Kosten des Verfahrens auf.