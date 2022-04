Ein Kahlschlag am Bahndamm zwischen Freinsheim und Herxheim Berg hat das Bündnis lebenswerte Weinstraße (BlW) in Aufruhr versetzt. Durch das Abholzen nahezu aller Büsche und vieler Bäume habe man der Vogelwelt fast alle Brutmöglichkeiten genommen, kritisiert das Bündnis.

Die Gehölzarbeiten fanden in Zusammenhang mit der Dammsanierung aufgrund des Tierbestandes wie Dachse statt, teilte die Kreisverwaltung auf Anfrage mit. Anfänglich habe es dabei Probleme gegeben, da die Vorgaben, was Art und Umfang der Gehölzentfernung betreffe, von der Bahn nicht eingehalten worden seien, so Sprecher Arno Fickus. Die Kreisverwaltung habe die Deutsche Bahn auf die Einhaltung der Vorgaben hingewiesen und die Arbeiten auch vor Ort begleitet und überprüft. „Seitdem wurden die Arbeiten auch entsprechend angepasst und sind inzwischen abgeschlossen“, so Fickus.

„Großer Schaden für Tier- und Pflanzenwelt“

Der Herxheimer Beigeordnete Eric Hass (BlW), der sich über die Arbeiten am Bahndamm bei der Kreisverwaltung beschwerte, ist trotzdem unzufrieden mit der Situation. Die Kreisverwaltung habe nach eigener Auskunft zwar unter hohem Zeitaufwand, die aufgetretenen Mängel versucht, abzustellen, jedoch erkenne man deutlich, welch großer Schaden für die Tier- und Pflanzenwelt hier entstanden sei, monierte Hass. „Den Erklärungsversuch der Deutschen Bahn, in Herxheim gegen Schäden von Dachsen am Bahnkörper vorzugehen, lassen wir vom BlW nicht gelten, weil Dachse nicht auf der gesamten abgeholzten Bahndammstrecke vorkommen“, erläuterte Hass. Das Bündnis hätte eine sanfte und rücksichtsvollere „Entbuschungsmaßnahme“ des Herxheimer Bahndammes – mit Rücksicht auf die dort vorkommende sensible Tier- und Pflanzenwelt – befürwortet, so der Herxheimer Beigeordnete.