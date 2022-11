Silke Bähr sucht dringend Hirten für das Krippenspiel „uff Pälzisch“, das beim Freinsheimer Weihnachtsmarkt an allen vier Adventswochenenden immer samstags und sonntags um 17 Uhr aufgeführt wird. Die Schar der Engel sei groß, doch an Hirten mangele es, sagte Bähr (FWG) in einer Sitzung des Freinsheimer Stadtrats. Die Hirten haben eine stumme Rolle und bekommen die Kleidung zur Verfügung gestellt. Die Hirten-Darsteller müssen nicht unbedingt bei allen Aufführungsterminen dabei sein. Wer mitmachen möchte, solle an den Aufführungstagen um 16.30 Uhr zum Retzerhaus kommen, so Bähr.