Beim Herbststück der Burgspiele Altleiningen „Das Gasthaus am Eckbachweiher“ wird es in guter Wallace-Manier spannend – und auch sehr lustig.

Am Hipperling in Battenberg schlägt er des Nachts erneut zu. Ein maskierter Mann mit Taschenlampe dringt in das Schlafzimmer einer wohlhabenden Dame ein,