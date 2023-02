Am Samstag, 4. Februar, gibt Krimi-Autor Matthias Melich („Blutige Spätlese“) seine Pfalz-Premiere im Gewölbe-Keller des Hotels Annaberg in Bad Dürkheim. Er liest aus seinem Buch und erzählt unterhaltsame Geschichten über die Entstehung seines Romans. Die zweite Veranstaltung findet drei Wochen später, am 25. Februar, ebenfalls im Gewölbekeller statt. Nach dem Benefiz-Krimi-Event gibt es die Möglichkeit, an einem Drei-Gänge-Menue im Restaurant des Annaberg-Hotels teilzunehmen. Organisiert hat das Krimi-Event für den guten Zweck die neu gegründete Event-Agentur Genussfreunde.

Die Auftaktveranstaltung, deren Erlös an die Organisation „Ein Kiwi gegen Krebs“ (Kampf gegen Krebs bei Kindern) geht, wird im Sinne des Benefiz-Gedankens unterstützt vom Management des Annaberg-Hotels (Halbersbacher-Gruppe). Das Weingut Michael Wolf (Bad Dürkheim), übernimmt am ersten Abend die Rolle des „Sponsoring Winzers“, das Weingut Pfeffingen am zweiten Abend. „Es ist nicht selbstverständlich, dass Winzer und Hoteliers von Anfang an eine solche Benefiz-Veranstaltung unterstützen“, erklärt Gerald Spieler von den Genussfreunden. Die beiden ersten Veranstaltungen sind bereits weitgehend ausverkauft, jedoch ist bei entsprechender Nachfrage ein Zusatztermin am 18. März geplant.

Noch Fragen?

Weitere Informationen per Mail an: eventagenturgenussfreunde@fn.de