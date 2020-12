Scharfer Blick, offener Schnabel: Der Adler am Ellerstadter Kriegerdenkmal steckt voll versteckter Symbolik.

Der große Greifvogel ist eine typische Beigabe von Kriegsmonumenten. Hier trägt er als „König der Lüfte“ das Attribut der Krone. Seine Bedeutung als Zeichen für Herrschaft und Stärke hat eine lange Tradition.

Schon in der antiken Mythologie wurde der Adler hohen Göttern zugesellt. Auch als weltliches Symbol von Kaiser und Reich steht er für Macht, Weitblick und Mut. Er war Feldzeichen römischer Legionen, zierte das Reichsbanner des Heiligen Römischen Reiches und kündete über viele Jahrhunderte von Sieg und Heldentum.

Ende des 19. Jahrhunderts entstand das Denkmal

Passend dazu preisen Inschriften auf Kriegerdenkmalen sogenannte Tugenden wie Tapferkeit, Treue und Opfermut, mit denen der Tod im Krieg einen Sinn erhalten soll. „Es kämpften für das Vaterland“ steht in Stein gemeißelt über Namen von Gefallenen am Ellerstadter Denkmal. Unter ihnen ist zu lesen „In Treue fest“.

Als Jahreszahlen sind 1849, 1866 und 1870/71 aufgeführt. Mit letzteren wird an gefallene Soldaten im Deutsch-Französischen Krieg erinnert. Nach Frankreichs Kriegserklärung 1870 schlossen sich die süddeutschen Staaten dem Königreich Preußen an. Aus der Pfalz marschierten die deutschen Streitkräfte in Frankreich ein.

Knapp 30 Jahre nach dem Friedensschluss und der deutschen Reichsgründung, also Ende des 19. Jahrhunderts, entstand das Ellerstadter Denkmal mit dem Reichsadler. Gefertigt wurde es aus Granit, einem sehr harten und beständigen Naturstein.

