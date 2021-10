Der Kreis plant, seinen Mitarbeitern neben dem Jobticket ein weiteres Angebot für klimafreundliche Fortbewegung zu machen. Es geht um die Möglichkeit, E-Bikes zu leasen. Das hat Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) am Dienstag in der Sitzung des Ausschusses für Öffentlichen Personennahverkehr, Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr mitgeteilt.

Die Angestellten des Kreises, so die Pläne der Verwaltung, können kostengünstig ein E-Bike leasen. Das wurde entsprechend von den Tarifpartnern im öffentlichen Dienst ausgehandelt. Die Kosten werden direkt vom Lohn abgezogen, es müssen daher keine Sozialabgaben bezahlt werden.

Bei einem Kaufpreis von rund 4000 Euro für ein E-Bike sollen die Leasinggebühren für die Mitarbeiter pro Monat bei 20 Euro liegen. Wie beim Auto auch, kann das geleaste Rad nach einem gewissen Zeitraum wieder zurückgegeben und durch ein neues Modell ersetzt werden. Auch eine Beteiligung des Kreises an der Versicherung der Fahrzeuge ist im Gespräch. Ihlenfeld kündigte an, in den Kreisgremien über das Thema weiter informieren zu wollen.

Auf die Frage, ob genügend Stellplätze an der Kreisverwaltung für die dann zunehmende Anzahl der E-Bikes zur Verfügung stehen würden, antwortete Ihlenfeld: „Zusätzliche Stellplätze sind im Zuge der weiteren Sanierung der Tiefgarage vorgesehen.“