Die Kreisverwaltung ist am Dienstag, 8. Oktober, vormittags, wegen einer Personalversammlung geschlossen, wie die Pressestelle der Verwaltung mitteilt. Neben der Kreisverwaltung in Bad Dürkheim sind auch das Gesundheitsamt in Neustadt sowie alle Außenstellen zu. Ab 13 Uhr sei die Verwaltung wieder erreichbar.