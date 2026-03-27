Bauprojekte sollen beschleunigt, Verfahren einfacher werden: Für die Bauaufsicht bei der Kreisverwaltung in Bad Dürkheim zeigt sich aber ein anderes Bild.

Die Reformen von Bund und Land für schnelleres Bauen, weniger Bürokratie und mehr Digitalisierung kommen vor Ort nur schrittweise an. Das machte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) auf eine Anfrage der FWG in der jüngsten Kreistagssitzung deutlich. Die Ziele seien zwar richtig, sagte er, „doch in der Praxis entfalten viele Maßnahmen ihre Wirkung erst nach und nach“.

So soll der sogenannte Bau-Turbo Baurechtsverfahren beschleunigen und den Bauherren mehr Spielraum geben. Für Antragsteller sei das auch tatsächlich ein Vorteil, insbesondere durch verkürzte Verfahren. Gleichzeitig stellte er klar: „Für unsere Bauaufsicht bedeutet das keine Entlastung – im Gegenteil.“ Der Prüfaufwand steige, Entscheidungen müssten schneller getroffen werden, und auch die rechtlichen Risiken nähmen zu.

Verantwortung bleibt hoch

Ähnlich äußerte sich der Landrat zum vereinfachten Baugenehmigungsverfahren, das ab 2026 gilt. Zwar sei der Umfang der Prüfung formal reduziert, tatsächlich bleibe die Verantwortung aber hoch. Man prüfe weiterhin genau, um spätere Probleme zu vermeiden, so Ihlenfeld. Häufig unvollständige Anträge und enge Fristen sorgten zusätzlich für Druck im Arbeitsalltag.

Auch bei der Digitalisierung dämpfte der Landrat allzu große Erwartungen. Der digitale Bauantrag und die elektronische Aktenführung böten zwar langfristig Chancen, kurzfristig führten sie durch die Umstellung jedoch zu Mehrarbeit. „Wir haben derzeit parallele Systeme und noch nicht überall funktionierende Schnittstellen“, sagte er. Eine echte Entlastung sei deshalb erst langfristig zu erwarten.

Zusätzliches Personal eingestellt

Dass sich der Mehraufwand nicht nur auf den Baubereich beschränkt, zeigte Ihlenfeld am Beispiel der vom Bund gewollten Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Hier steige der Abstimmungsbedarf mit den Gemeinden erheblich. Um die Vorgaben umsetzen zu können, müsse die Kreisverwaltung zusätzliches Personal einstellen: Zwei zusätzliche Stellen seien dafür erforderlich.

Unterm Strich zog der Landrat eine differenzierte Bilanz: Die Reformen setzten wichtige Impulse und erleichterten vieles für Bürger und Unternehmen. Für die Verwaltung bedeuteten sie jedoch vor allem mehr Arbeit. Oder, wie Ihlenfeld es formulierte: Die Entlastung finde derzeit in erster Linie außerhalb der Verwaltung statt – die eigenen Strukturen müssten sich erst noch anpassen.