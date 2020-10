Mit dem Förderprogramm „Saubere Luft“ des Bundes befasst sich der Kreistag in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 28. Oktober, 14.30 Uhr. Wegen der Corona-Pandemie tagt das Gremium in der Aula des Werner-Heisenberg-Gymnasiums, Kanalstraße 19.

Das Förderprogramm unterstützt Kommunen mit besonders hoher Stickstoffdioxid-Belastung bei der Gestaltung nachhaltiger und emissionsarmer Mobilität mit dem Ziel, die festgelegten Grenzwerte nachweisbar und dauerhaft einzuhalten. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) hat seit 2018 Förderanträge für verschiedene Projekte eingereicht. Der Bund fördert die Maßnahmen mit bis zu 70 Prozent. Der Kreis ist als Mitglied des Zweckverbands des Verkehrsverbunds an der Kofinanzierung beteiligt. Insgesamt muss der Kreis knapp 650.000 Euro aufwenden.

Unter anderem geht es im Kreistag auch um den Jahresabschluss des Kreiskrankenhauses in Grünstadt, die Resolution der CDU-Fraktion gegen ein „Atommüllendlager im Pfälzerwald entlang der Deutschen Weinstraße“ sowie einen gemeinsamen Antrag von CDU und SPD, so viele bedürftige Schüler wie möglich mit Tablets auszustatten, um zu verhindern, dass sie beim Homeschooling abgehängt werden.

Zudem wird das bundesweite Bündnis „Sichere Häfen“ thematisiert. In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Kreisbeirat für Migration und Integration dafür ausgesprochen, dass der Landkreis dem Bündnis beitritt. In dem Bündnis erklären sich Kommunen bereit, aus Seenot gerettete Flüchtlinge aufzunehmen. In Rheinland-Pfalz gehören Trier, Mainz, Kaiserslautern, Ludwigshafen und der Kreis Mainz-Bingen dem Bündnis an.