Angesichts rapide steigender Infektionszahlen mit dem Coronavirus sowie dem ab Mittwoch, 16. Dezember, geltenden Lockdown hat sich die Kreisverwaltung entschieden, die als Präsenzsitzung in der Sporthalle des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in Bad Dürkheim geplante Kreistagssitzung am Donnerstag, 17. Dezember, abzusagen.

Umlaufverfahren zum Schutz der Kreistagsmitglieder

„Die nach der Tagesordnung erforderlichen Beschlüsse sollen anhand des sogenannten Umlaufverfahrens gefasst werden“, heißt es aus der Verwaltung weiter. Zwar könnten in der Sporthalle Abstände eingehalten werden und eine durchgängige Maskenpflicht war vorgesehen, dennoch werde zum Schutz der Kreistagsmitglieder das Umlaufverfahren bevorzugt, bei dem Beschlüsse ausschließlich auf schriftlichem Weg gefasst werden. Die Landkreisordnung des Landes Rheinland-Pfalz erlaubt das für „außergewöhnliche Notsituationen“. „Alle Themen des Kreistages sind bereits in öffentlichen Ausschusssitzungen vorberaten worden, sodass auf die Präsenzsitzung verzichtet werden kann und die notwendigen Beschlüsse im Umlaufverfahren gefasst werden können“, fasst die Kreisverwaltung zusammen.

