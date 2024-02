Die Mitglieder der Grünen wählen am Samstag, 10. Februar, 13 Uhr, im Mehrgenerationenhaus ihre Liste für den Kreistag Bad Dürkheim. Das hat die Partei am Mittwoch mitgeteilt. Pia Werner (Haßloch) will als Fraktionsvorsitzende ihre Arbeit fortsetzen. Ellen Meßner-Vogelesang und Horst Bäuml (beide Bad Dürkheim) wollen nicht mehr antreten.

Ab 17 Uhr feiert der Kreisvorstand mit Interessierten in der alten Turnhalle der Lebenshilfe Neujahrsempfang. Mit dabei: Bundestagsabgeordnete Misbah Khan und EU-Abgeordnete Jutta Paulus.