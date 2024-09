Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) lobte den Abfallwirtschaftsbetrieb: Im Jahresabschluss 2023 steht ein Plus von 1,75 Millionen.

Die Gebühren könnten trotz der in diesem Jahr erfolgten Müllentsorgung in Eigenregie des Kreises stabil gehalten werden, betonte Ihlenfeld bei der Verabschiedung des Zahlenwerks am Mittwoch im Kreistag.