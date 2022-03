Am Montag, 21. März, von 9 bis 15 Uhr wird die K4/Freinsheimer Straße von Kallstadt bis zur Einmündung in die L455 voll gesperrt. Das kündigt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) an. Nach seinen Angaben wird der Verkehr über Ungstein beziehungsweise die B271 und L455 umgeleitet. Als Grund für die Sperrung nennt die Behörde die Entnahme von Bohrkernen im Bereich der Kreuzung von Kreis- und Landesstraße aus einer Tiefe von einem Meter. Sie seien Teil der Vorbereitungen für das geplante Erneuern der Fahrbahn der L455 zwischen Freinsheim und Ungstein, das noch dieses Jahr erfolgen soll. Der genaue Zeitraum hänge unter anderem von den Ergebnissen der Voruntersuchungen ab.