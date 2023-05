Die Kreisgremien müssen sich mit dem Haushalt für das laufende Jahr noch einmal befassen. Grund: Das im Dezember verabschiedete Zahlenwerk wurde in seiner vorliegenden Form vom Land nicht genehmigt. Der Haushalt weist ein Defizit in Höhe von drei Millionen Euro auf, entspricht also nicht der Verpflichtung eines ausgeglichenen Haushalts.

Deswegen wird am kommenden Montag, 15. Mai, in der um 14.30 Uhr beginnenden Sitzung des Kreisausschusses das weitere Vorgehen besprochen. Auch im Kreistag, der am 15. Juni wieder zusammenkommt, wird der Haushalt wahrscheinlich noch einmal Thema sein. „Die ursprünglichen Ansätze wurden bereits gesenkt. Da das Jahr bereits fortgeschritten ist, können Zahlen, die bei der Erstellung noch geschätzt werden mussten, inzwischen konkreter eingearbeitet werden“, teilte Pressesprecherin Laura Estelmann auf Anfrage mit. Die Verwaltung versuche weiterhin, mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion eine Lösung zu finden. „Wir bemühen uns nach Kräften um weitere Einsparungen“, sagt sie.