Die Dachsanierung des Kreishauses in Bad Dürkheim dauert länger als geplant. Ursprünglich sollte das Projekt schon im Herbst beendet sein.

Bis Ende April werden sich die Arbeiten an den Dächern des Kreishauses noch hinziehen. Das hat die Kreisverwaltung auf Anfrage mitgeteilt. Witterungsbedingt habe man eine längere Pause einlegen müssen. Das Projekt war im August gestartet. Ursprünglich sollten die Arbeiten auf den verschiedenen Dachabschnitten bereits im Herbst fertig sein.

Unter Druck sieht sich die Kreisverwaltung nicht. Das Projekt wird mit Kipki-Fördermitteln (Kommunales Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation) finanziert. Die Fristen zur Fertigstellung wurden um ein Jahr verlängert. Die eingeplanten 400.000 Euro für die Maßnahme beziehen sich nicht nur auf die reine Begrünung, sondern auf die gesamte Dachsanierung inklusive neuer Abdichtung und Dämmung. Mit einem Kran und einem großen Schlauch wurden zuvor die ursprünglich dort aufgebrachten Kieselsteine abgesaugt.

Über dem zweiten und dritten Obergeschoss wurden die Dächer bereits neu gedämmt, saniert und mit Granulat bedeckt. In dem Granulat sind die Samen der Pflanzen sowie der Humus bereits integriert. Daraus sollen bis zu 30 Zentimeter hohe Pflanzen und Kräuter, etwa Mauerpfeffer oder Fetthenne, wachsen.

Über dem dritten Obergeschoss fehlen noch Wege. An dem Dach über dem Foyer sind laut Verwaltung noch kleinere Restarbeiten nötig. Überall soll noch Geländer zur Absturzsicherung angebracht werden.

Die begrünten Flächen sollen die Hitze im Innern des Kreishauses im Sommer abmildern. Außerdem ist das Grün ein Beitrag zum Klimaschutz: Die aus dem Granulat wachsenden Pflanzen sollen laut Kreis jährlich bis zu 19 Tonnen Kohlendioxid binden.