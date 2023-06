Das Kreishaus ist ab Montag, 3. Juli, während der Öffnungszeiten von Montag bis Donnerstag, von 8.30 bis 13 Uhr, und donnerstags von 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12 Uhr wieder zugänglich. Allerdings ist eine Terminvergabe weiter notwendig und nicht optional, stellt die CDU-geführte Kreisverwaltung klar. Denn diese habe sich „sehr gut bewährt“. Dadurch könnten Wartezeiten deutlich reduziert, wenn nicht sogar vermieden werden. Zudem sei sichergestellt, dass zuständige Mitarbeitende anwesend sind. „Denn auch nach der Pandemie will die Kreisverwaltung es ihrem Personal ermöglichen, von zu Hause zu arbeiten, zum einen um in Zeiten des Fachkräftemangels weiterhin ein familienfreundlicher, attraktiver Arbeitgeber zu sein, zum anderen um die fehlenden Büroflächen durch Arbeitsplatzsharing effektiver zu nutzen“, teilt der Kreis in einer Pressemitteilung mit. Für Bürgerinnen und Bürger, die ohne Termin ins Kreishaus kommen, sollen künftig im Foyer technische Möglichkeiten zur Anmeldung geschaffen werden. Auch für die Sicherheit der Mitarbeiterinnen, die im Foyer sitzen, sei gesorgt. „Das Thema Sicherheit erfordert heute leider eine größere Aufmerksamkeit als noch vor der Pandemie“, sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU).