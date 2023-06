Personelle Engpässe haben den Start der Kreisentwicklungsplanung erschwert. Das hat Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) auf Nachfrage im Kreistag erklärt.

Für die Erstellung eines Kreisentwicklungsplans hatten die Mitglieder des Kreistags im Juni 2021 beschlossen, beim Land finanzielle Förderung zu beantragen. In einer Kreistagssitzung wollte die FDP-Fraktionsvorsitzende Heidi Langensiepen nun wissen, wann die auf vier Jahre befristete Laufzeit der Förderung beginnt und was bisher geschehen sei. Langensiepen verwies darauf, dass sich die Lenkungsgruppe Kreisentwicklung erstmals am 27. April, also fast zwei Jahre nach dem Beschluss des Kreistags, getroffen habe. „Es hat tatsächlich einige Zeit gedauert, die Kreisentwicklungsplanung in die Gänge zu bringen“, bestätigte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU). So sei es schwierig gewesen, die für die Kreisentwicklungsplanung erforderliche zusätzliche Stelle bei der Kreisverwaltung zu besetzen. Doch sei seit Juli 2022 eine neue Mitarbeiterin auf der Stelle tätig. Der Kreis habe Fördermittel in Höhe von 350.000 Euro zugesagt bekommen, so Ihlenfeld. Ende 2025 müsse dem Land eine Abrechnung vorgelegt werden, die Kreisentwicklungsplanung bis dahin also beendet sein.