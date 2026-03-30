Der Erste Beigeordnete des Landkreises Bad Dürkheim, Timo Jordan, ist nach 18 Jahren aus der SPD ausgetreten. Der 47-Jährige gab mehrere Gründe für diesen Schritt an.

Seine Entscheidung hat Jordan am Montagnachmittag über die Sozialen Medien verkündet. Unterlegt hat er seinen Post auf Instagram mit dem Song „Let it Be“ von den Beatles. Es habe nicht den „einen“ Grund für seinen Schritt gegeben, so Jordan. Es sei ein Prozess gewesen, der sich in den vergangenen zwei Jahren „dynamisiert“ habe.

„Die Entwicklung der SPD auf allen staatlichen Ebenen (...) hat dazu geführt, dass die inhaltlichen Schnittmengen für mich immer kleiner wurden“, schreibt der 47-Jährige aus Haßloch. Besonders bewegt habe ihn der Umgang der SPD mit den realen Sorgen und Nöten vieler Menschen in Rheinland-Pfalz „und somit auch in unserem schönen Landkreis“.

Die SPD habe die Lebensrealität vieler Bürgerinnen und Bürger nicht ausreichend erkannt, so Jordan. Er macht dies fest an der wirtschaftlichen Herausforderung, der „Abwärtsspirale“ im Bildungsbereich, den politischen Rahmenbedingungen in Kita und Schule sowie der „desaströsen Finanzausstattung“ der kommunalen Familie. Auf all diese Themen habe die SPD keine Antwort im Landtagswahlkampf gefunden.

Er persönlich habe bei Bürgergesprächen keine Antworten parat gehabt auf Fragen danach, wofür die SPD noch stehe und was ihre konkreten Ziele seien. „Aus diesem Grund habe ich mich auch aus dem Wahlkampf nahezu komplett herausgehalten“, so Jordan weiter.

„Nah bei de Leut“ bleiben

Ihm selbst sei es wichtig, authentisch zu bleiben: „Klar in der Haltung, ehrlich und verständlich in der Ansprache und ,nah bei de Leut’“. Dem wolle er weiterhin gereicht werden.

Sein hauptamtliches Amt als Erster Kreisbeigeordneter wolle er weiterhin „mit voller Überzeugung, Verantwortung und Herzblut“ ausüben – jedoch künftig parteilos. Ob er sich zukünftig wieder in einer „vielleicht runderneuerten SPD, einer anderen demokratischen Partei oder Wählergemeinschaft“ anschließen werde, wolle er sich „bewusst offen halten“.

Glogger übt Kritik

Zu Jordans Post gab es zahlreiche Kommentare. So äußerte sich der Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Bad Dürkheim-Neustadt, Christoph Glogger. Er bezeichnete den Schritt Jordans als „sehr schade“. Dieser sei aber weit mehr als eine persönliche Sache, denn dieser betreffe auch die SPD-Fraktion sowie viele Genossinnen und Genossen im Kreis, „die mit Dir Wahlkampf gemacht haben“. Für sie sei dieser Austritt sehr überraschend – „und ja: enttäuschend“, so Glogger.

„Wir, die wir Verantwortung in und über die Partei tragen, haben auch eine Verantwortung dafür, Kritik und Unzufriedenheit zu äußern und uns für Veränderungen einzusetzen“, kommentiert Glogger mit Blick auf Jordans Funktion im Landesparteirat. „Verpasste Chance und doppelt schade“, schließt Glogger seinen Kommentar.

Der rheinland-pfälzische Bildungsminister Sven Teuber kommentiert: „Das tut weh, lieber Timo.“ Viele Freunde und SPD-Mitglieder äußerten aber auch Verständnis für Jordans Schritt.

Timo Jordan in seinem Büro in der Kreisverwaltung. Foto: Laura Estelmann

Am Freitag die engsten Vertrauten informiert

Der RHEINPFALZ sagte Jordan am Telefon, dass er am vergangenen Freitag Christoph Glogger über sein Vorhaben informiert habe. Bei dem Gespräch seien auch der ehrenamtliche dritte Kreisbeigeordnete Jonas Bender und Daniel Krauß, Bürgermeister der VG Leiningerland, dabei gewesen. Alle drei seien seine engsten politischen Vertrauten. „Meine Positionen sind nicht erst seit heute bekannt“, betonte Jordan. Er könne jedoch verstehen, wenn einige enttäuscht seien. Er werde aber auch weiterhin seiner Funktion als Kreisbeigeordneter gerecht werden, betonte Jordan. Er werde wie zuvor in den Gremien den parteiübergreifenden Konsens suchen.

Sein Parteibuch habe er am Montagmorgen mitsamt der Kündigung seiner Mitgliedschaft in den Briefkasten der Neustadter SPD-Geschäftsstelle eingeworfen. Er habe sich nie als klassischer Parteisoldat verstanden und er sei auch nie einer gewesen.

Einzug ins Kreishaus vor fünf Jahren. ArchivFoto: Laura Estelmann

Fernsehduell als entscheidender Moment

Sein Entschluss, aus der SPD auszutreten, sei in den vergangenen zwei Jahren gereift. Er sei es leid gewesen, wenn immerzu vom Erneuerungsprozess der Partei die Rede gewesen sei. „Und dann hat sich doch nichts getan.“ Ausschlaggebend sei dann das Fernsehduell zwischen Alexander Schweitzer und Gordon Schnieder gewesen. „Als Schweitzer sinngemäß davon sprach, dass die Kommunen doch ganz passabel finanziell ausgestattet seien, habe ich den Fernseher ausgemacht und gewusst, was ich tun muss“, so Jordan. Als Kreisbeigeordneter, der sich seit Jahren für eine bessere Finanzausstattung des Kreises und seiner Kommunen einsetze, habe er eine solche Linie nicht mehr vertreten können. Weil er kein Störfeuer für die SPD-Kandidaten im Landkreis während des Landtagswahlkampfs habe sein wollen, habe er seine Entscheidung erst danach bekannt geben wollen. Natürlich habe er sich zuvor mit seiner Familie abgestimmt. Jordan war vor zwei Jahren aus familiären Gründen als Vorsitzender des SPD-Kreisverbands Bad Dürkheim zurückgetreten.

Amtszeit läuft in drei Jahren ab

Jordan, der in Mannheim BWL studierte, wurde 2021 zum hauptamtlichen Ersten Beigeordneten des Landkreises Bad Dürkheim gewählt. Er ist zuständig für die Bereiche Jugend, Gesundheit und Soziales. Seine Amtszeit läuft in drei Jahren ab. Er könne sich vorstellen, sich als parteiloser Kandidat für dieses oder auch ein anderes Amt zu bewerben oder seine berufliche Zukunft ganz außerhalb der Politik zu suchen, so Jordan.