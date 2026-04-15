Bis zum Schuljahr 2030/2031 sollen die Schülerzahlen in weiterführenden Schulen im Landkreis gleich bleiben oder steigen. Warum dennoch nicht in den Ausbau investiert wird.

Die Anzahl der Schüler in den weiterführenden Schulen, deren Träger der Landkreis Bad Dürkheim ist, wird weiter steigen. Das geht aus dem Entwurf der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans hervor, der in einer Sitzung des Schulträgerausschusses des Kreistags am Montag in Bad Dürkheim vorgestellt wurde. Trotzdem wird der Landkreis nicht weiter in den Ausbau von Schulen investieren. Ausnahme sind Förderschulen.

Der Entwurf zur Fortschreibung des Schulentwicklungsplans wurde vom Referat Schulen der Kreisverwaltung in Zusammenarbeit mit der in Hamburg ansässigen Softwarefirma Bitwerft erstellt. Wie deren Geschäftsführer Jan Krogmann erläuterte, werden die Prognosen auf Basis mehrerer Daten errechnet. Dazu gehören unter anderem die Bevölkerungszahl, Zu- und Wegzüge der vergangenen Jahre, die Schülerzahlen der vergangenen Jahre, das durchschnittliche Alter der Bürger und die Sterbetafel.

Prognosen: Schülerzahlen steigen bis 2030/2031

Trotzdem seien es letztendlich nur Prognosen, betonte Sabrina Seus, zuständige Mitarbeiterin der Kreisverwaltung. „Wir können nicht mit Sicherheit sagen, wie sich die Schülerzahlen entwickeln“, sagte Seus. Der Beigeordnete Timo Jordan (parteilos) verwies darauf, dass die Anmeldezahlen für das kommende Schuljahr 2026/2027 weitgehend den in der Schulentwicklungsplanung prognostizierten Zahlen entsprechen würden.

Laut den Voraussagen in der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans werden in allen weiterführenden Schulen die Anmeldezahlen bis einschließlich des Schuljahrs 2030/2031 entweder weitgehend gleich bleiben oder steigen. „Dann ist der Peak erreicht“, sagte Joachim Schmitt, für Schulen zuständiger Leitender Staatlicher Beamter der Kreisverwaltung. Peak bedeutet Gipfel oder Zenit. Die Prognosen gehen davon aus, dass nach diesem Peak weniger Jungen und Mädchen in weiterführende Schulen wechseln werden.

Grund dafür sind sinkende Geburtenzahlen, die sich bereits jetzt in Kindertagesstätten und Grundschulen bemerkbar machen. Der Landkreis könne es sich nicht leisten, zusätzliche Räume zu bauen, die schon bald nicht mehr gebraucht würden, so Schmitt. Seus betonte, dass die Kreisverwaltung mit allen Schulleitungen in Kontakt stehe und man versuchen werde, bei Raumproblemen Lösungen zu finden.

Auch wenn die weiterführenden Schulen nicht erweitert würden, werde trotzdem investiert. Dies geschehe vor allem in den Bereichen Brandschutz und Digitalisierung, wie Seus sagte.

Auch mehr Schüler an Förderschulen erwartet

Schwer vorauszusagen ist nach Angaben von Krogmann die Entwicklung der Schülerzahlen in den Förderschulen. Trotzdem wird davon ausgegangen, dass dort, besonders in den beiden Förderschulen für ganzheitliche Entwicklung, immer mehr Schüler aufgenommen werden müssen. So werden in der Gottlieb-Wenz-Schule in Haßloch derzeit 69 Kinder unterrichtet – die Prognose geht von 88 Kindern im Schuljahr 2029/2030 aus. In der Hans-Zulliger-Schule in Grünstadt werden derzeit 73 Jungen und Mädchen unterrichtet. 106 Schüler werden für das Schuljahr 2030/2031 erwartet.

Dagegen wird davon ausgegangen, dass in den beiden Förderschulen mit Schwerpunkt Lernen – der Limburgschule in Bad Dürkheim und der Käthe-Kollwitz-Schule in Grünstadt – die Anzahl der Schüler in etwa gleich bleibt oder nur leicht steigen wird. Wie Seus berichtete, wird der Landkreis in Grünstadt ein Grundstück kaufen, auf dem zusätzliche Räume für die Hans-Zulliger-Schule gebaut werden sollen.

Und wie steht es um die Berufsbildende Schule?

Keine Prognose sei für die Berufsbildende Schule (BBS) möglich, weil hier für die Entwicklung der Schülerzahlen mehrere weitere Faktoren eine Rolle spielten, so Krogmann. Derzeit werden etwa 1400 Schüler an der Berufsbildenden Schule in Bad Dürkheim unterrichtet. Hanns Gauch (FWG) wollte wissen, warum die Anzahl der Schüler der Berufsbildenden Schule in Bad Dürkheim seit Jahren rückläufig sei. Den Rückgang von Ausbildungsplätzen nannte Jordan als einen Grund. Zudem habe sich an der Schule das Angebot an Bildungsgängen verändert, ergänzte Seus.

Die Mitglieder des Schulträgerausschusses empfahlen einstimmig, der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans zuzustimmen. Als Nächstes wird der Entwurf im Kreisausschuss beraten. Die Entscheidung treffen dann die Mitglieder des Kreistags.