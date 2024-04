Eine Einführung der Bezahlkarte für Asylbewerber unabhängig von einer landeseinheitlichen Lösung hält die Kreisverwaltung nicht für sinnvoll. Zu diesem Schluss kommt die Behörde, nachdem eine Mehrheit des Kreistags auf Antrag der CDU-Fraktion im Februar eine Prüfung dieser Frage durch die Verwaltung beschlossen hatte. Mit dem Thema wird sich der Kreistag am Dienstag, 16. April, beschäftigen (14.30 Uhr, Kreishaus). Die Nutzung einer landeseinheitlichen Lösung wird von der Kreisverwaltung als zielführender angesehen. Das Land Rheinland-Pfalz biete den Landkreisen und kreisfreien Städten an, die vom Land auf Basis des bundesweiten Vergabeverfahrens zu beschaffende Bezahlkarte nutzen zu können, ohne dafür eine eigene Vergabe durchführen zu müssen. Mit diesem Vorgehen seien zahlreiche Vorteile verknüpft. So könne die bereits von einer Erstaufnahmeeinrichtung ausgehändigte Bezahlkarte von dem Asylbewerber später in den Kommunen weiter genutzt werden. Laut Kreisverwaltung halten sich derzeit im Landkreis etwa 400 Asylbewerber auf.