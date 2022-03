Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) appelliert an alle Bürger, die Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung stellen können, sich bei der Kreisverwaltung zu melden. Länder wie Polen und die Slowakei würden bereits jetzt viele flüchtende Menschen aufnehmen. „Niemand weiß exakt, wann Schutzsuchende bei uns eintreffen werden. Erste Schätzungen gehen von 18.000 bis 20.000 Menschen in Rheinland-Pfalz aus. Im Landkreis könnten dann etwa 600 bis 700 Flüchtlinge – hauptsächlich Frauen und Kinder – eine vorübergehende Unterkunft und Schutz vor dem Krieg suchen“, wird der Landrat in einer Pressemitteilung zitiert. Mit dem Appell wolle die Kreisverwaltung Vorsorgemaßnahmen treffen, die dann schnell umgesetzt werden könnten. Wer Wohnraum zur Verfügung stellen kann oder als Übersetzer unterstützen möchte, kann sich telefonisch unter 06322 961-3122 oder 06322 961-3123 melden. Kontakt per E-Mail ist über asyl@kreis-bad-duerkheim.de möglich.