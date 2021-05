Zwei große Schwerpunkte soll das Klimaschutzkonzept des Kreises auszeichnen: Die Mobilität und die kreiseigenen Liegenschaften. Das erklärte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses. Der empfahl dem Kreistag folgenden Beschluss: Es werden Fördergelder beantragt, um ein Klimaschutzkonzept zu erstellen. Sobald die Förderzusage vorliegt, wird die Stelle eines Klimaschutzmanagers besetzt.

Die Verwaltung hatte in der Vorlage für den Kreisausschuss alle Aktivitäten zum Thema Klimaschutz zusammengetragen. „Das soll zeigen, auf welchem Fundament die Arbeit des Klimaschutzmanagers aufbauen soll“, sagte Ihlenfeld. Für einen Klimaschutzmanager, der ein Klimaschutzkonzept mit Schwerpunkt „Klimafreundliche Mobilität“ erstellt, gebe es für zwei Jahre eine 100-prozentige Förderung vom Bund, in einer drei Jahre dauernden Anschlussphase werden weitere 65 bis 80 Prozent der Arbeit des Klimaschutzmanagers gefördert. Eine Antragstellung ist laut Verwaltung nur in diesem Jahr noch möglich.

Ihlenfeld sprach diverse Themen in Sachen klimafreundlicher Mobilität an, mit denen sich dann auch der Klimaschutzmanager befassen soll: die Neuausschreibung der Linienbündel im Öffentlichen Personen-Nahverkehr im November 2022, den Ausbau der E-Mobilität und der Radwegeinfrastruktur sowie die Kooperation in der „Wasserstoffregion Rhein-Neckar“, einem Projekt des Verbands Region Rhein-Neckar (VRRN).

Zuvor schon in Sachen Klimaschutz aktiv

Man lege Wert darauf, „dass wir bisher schon aktiv waren“, betont Ihlenfeld. Der Kreis habe seine koordinierende Funktion im Arbeitskreis Klimaschutz wahrgenommen, die ihm eine Kooperationsvereinbarung mit dem VRRN, der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) GmbH, den Kommunen im Kreis und der Energieagentur Rheinland-Pfalz eingebracht hat.

Koordinierend war der Kreis aktiv, weil die Kommunen für ihre Bereiche eigene Konzepte erstellt und Personal beschäftigt haben. Erstes gemeinsames Projekt war die Stadtradeln-Kampagne 2019, die 2020 wiederholt wurde und auch in diesem Jahr wieder auf dem Programm stehen soll. Auch dadurch ist das Radwegenetz im Kreis in den Fokus gerückt – speziell der Alltagsradverkehr, der gestärkt werden soll.

Vom Coronavirus ausgebremst

Von der Verwaltung wurde zudem die Solarkampagne genannt, die von Corona ausgebremst wurde und nach Möglichkeit mit Präsenzveranstaltungen noch in diesem Jahr fortgesetzt werden soll. Und die Verbrauchsanalyse kreiseigener Gebäude, um Verbesserungspotenzial zu finden.

Ihlenfeld erinnerte auch an die „Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH“, die den Ausbau von Photovoltaikanlagen auf den ehemaligen Deponien im Kreis vorantreibt, und daran, dass der Kreis Pilotregion für das Projekt mit dem sperrigen Namen Kommunale Treibhausgas-Bilanzierung und regionale Klimaschutzportale in Rheinland-Pfalz, kurz „Kombirek“ ist. Ziel ist mit Modulen und Systemen für vergleichbare Daten bei den Kommunen zu sorgen und zugleich die Klimaschutzmanager bei Kommunikation und Umsetzung der Klimaschutzkonzepte zu unterstützen.

Landrat: Brauchen den Klimaschutzmanager

„All das, was hier noch vor uns liegt, können wir nicht mehr mit vorhandenem eigenem Personal bewältigen, wir brauchen den Klimaschutzmanager“, warb Ihlenfeld für die neu zu schaffende Stelle.

Heidi Langensiepen (FDP) betonte, wie wichtig es sei, dass sich der zukünftige Klimaschutzmanager mit den Kommunen ins Einvernehmen setze, damit sich niemand übergangen fühle. „Die Gemeinsamkeit mit den Kommunen ist ein wesentliches Kriterium für den Erfolg.“

Wolfgang Kräher (AfD) fragte in Sachen Klimaschutzmaßnahmen nach, inwieweit diese in Form von CO2-Einsparungen im Kreis zu beziffern seien. Ihlenfeld sagte dazu, für Maßnahmen wie die Schwachgasverstromungsanlage des Abfall-Wirtschaftsbetriebs (AWB) oder Photovoltaikanlagen sei das konkret zu sagen. Das Kombirek-Projekt soll an dieser Stelle noch verlässlichere Zahlen liefern.