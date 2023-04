Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Landkreis Bad Dürkheim nimmt am Förderprogramm „Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld“ Teil und stellt dafür einen Experten in Sachen Energiemanagement ein. Das hat der Kreisausschuss am Montag einstimmig befürwortet.

90 Prozent der Personalkosten für diese Stelle werden vom Bund gefördert. Laut Elke Thomas, Geschäftsführende Beamtin des Kreises, wird ein Umwelt-/Anlagentechniker, Elektroingenieur