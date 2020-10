Um das Coronavirus an der Ausbreitung zu hindern, ist frische Luft wichtig. Schulräume etwa sollen regelmäßig gelüftet werden. Damit das an allen Standorten im Landkreis Bad Dürkheim funktioniert, wie es soll, rüstet der Kreis nun 100 Schulfenster entsprechend nach.

„Im Sommer waren die meisten Fenster dauerhaft gekippt, das war bei warmem Wetter auch okay. Wenn es kälter wird, ist jedoch alle 20 Minuten eine Quer- und Stoßlüftung zu veranlassen – auch während des Unterrichts. In den meisten Klassenräumen lassen sich die Fenster aber gar nicht komplett öffnen, sondern nur kippen“, schildert der Kreisbeigeordnete Sven Hoffmann das Problem. Grund sei die Schulbaurahmenrichtlinie, die das aus Sicherheitsgründen verbiete. Das Land ändere diese Vorschrift allerdings nicht, obwohl das Hygienekonzept die Lüftung vorsehe. „Die Sicherheit, dass niemand aus dem Fenster fallen soll, gegen das geminderte Risiko, an Corona zu erkranken“, beschreibt er den Konflikt.

Der Kreis Bad Dürkheim behelfe sich daher mit einem Kniff: In jedem Raum werde bei Bedarf das Fenster gegenüber der Tür so nachgerüstet, dass es ausreichend geöffnet werden kann. Dieser Mechanismus sei mit einem Schloss gesichert, während der Öffnung müsse eine Lehrkraft dabei stehen bleiben und danach wieder abschließen.

„Wir haben uns dazu entschlossen, rund 100 Fenster auf diese Art umzurüsten oder im Bedarfsfall zu tauschen, damit in allen Räumen effektiv gelüftet werden kann. Wir halten dies für essenziell“, erklärt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld.

Manche Schulen wie das Werner-Heisenberg-Gymnasium in Bad Dürkheim verfügen nach Hoffmanns Angaben bereits über moderne Fenster mit einem automatischen Lüftungsmechanismus, die gezielt gesteuert werden können. Hier sei ein Umrüsten der Fenster nicht nötig. Die anderen Schulen würden gerade Zug um Zug umgerüstet. „Wir machen das auch an der Integrierten Gesamtschule in Wachenheim, obwohl dort im März ohnehin neue Fenster eingebaut werden. Aber es ist wichtig, dass wir über Winter korrekt lüften können, also nehmen wir auch dort das Geld für die schnelle Umrüstung in die Hand“, erklärt er. Welche Fenster auf diese Weise verbessert werden sollen, haben Schulabteilung, Bau- und Gesundheitsamt bei einer gemeinsamen Untersuchung sämtlicher Schulen in Kreisträgerschaft ermittelt. Die Kosten für das Vorhaben betragen rund 150.000 Euro. Diese Summe finanziert der Kreis mit vom Land zur Verfügung gestellten Corona-Sondermitteln und aus dem Budget für Bauunterhalt.