Für die Bewohner des Landkreises wird es voraussichtlich zwei Impfzentren geben: Eines ist gemeinsam mit der Stadt Neustadt im bisherigen Testzentrum in Neustadt geplant, ein weiteres soll laut Kreisverwaltung in Bad Dürkheim entstehen.

Die Kreisverwaltung wird laut Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) für die Räumlichkeiten und die Organisation vor Ort zuständig sein. Medizinisches Personal und Logistik ist dagegen Sache des Landes Rheinland-Pfalz. Wie bereits beim Testzentrum im Frühjahr habe sich der Kreis mit der Stadt Neustadt abgestimmt, um ein gemeinsames Impfzentrum in Neustadt anzubieten, das auch von Bürgern des Landkreises genutzt werden könne, erläuterte der Landrat in einer Pressemitteilung.

Die Stadt Neustadt hält sich noch etwas zurück mit tiefergehenden Auskünften. Zu viele Fragen seien noch offen. Das Testzentrum sei eine Option von mehreren, heißt es auf Anfrage. Geklärt werden müsse außerdem, wie hoch der Personalbedarf für das Zentrum sei und wie es finanziert werde. Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) erwartet, dass bei einer Telefonkonferenz am Freitagmittag mit der rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) und den Oberbürgermeistern und Landräten des Landes mehr Informationen preisgegeben werden. Erst dann könne man überhaupt in die Planung gehen.

Zweites Impfzentrum in der Kurstadt

Ungeachtet dessen plant die Kreisverwaltung ein zweites Impfzentrum. „Wir haben mehrere Objekte in der Überlegung, es wird wahrscheinlich auf einen Standort in Bad Dürkheim hinauslaufen“, kündigte der Landrat an. Wegen des Platzbedarfs kommen als Impfzentrum laut Kreisverwaltung nur Veranstaltungshallen wie die Dürkheimer Salierhalle oder größere Sporthallen in Frage.

Geplant ist, dass alle Vorbereitungen für die Impfzentren bis zum 15. Dezember abgeschlossen sind, sodass sie direkt in Betrieb gehen können, wenn ein Impfstoff verfügbar ist. Wann dies der Fall sein wird und welche Personengruppen dann für eine Impfung vorgesehen sind, werde vom Land noch mitgeteilt, so der Landrat.

Unterdessen hat das Gesundheitsamt am Donnerstag 20 weitere Neuinfektionen im Landkreis gemeldet. Das sind neun weniger als am Vortag und sieben weniger als am Donnerstag vergangener Woche. Damit sind im Landkreis derzeit 223 aktive Infektion mit dem Coronavirus bekannt. Bislang sind 21 Menschen an oder mit dem Coronavirus im Kreis verstorben. Der Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen liegt bei 110,8. In Neustadt sind zwei Neuinfektionen hinzugekommen.

Schüler an der IGS in Wachenheim infiziert

Weil ein Schüler der fünften Klasse an der Integrierten Gesamtschule in Wachenheim positiv getestet wurde, ermittelt das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung die engen Kontaktpersonen, um eine Quarantäne anzuordnen.

Von Corona betroffen ist auch die Grünstadter Gesamtschule: Hier erhielt laut Gesundheitsamt eine Lehrkraft der fünften Klasse ein positives Testergebnis. Ein Zusammenhang zum bereits bekannten Fall eines infizierten Schülers in der gleichen Klassenstufe ist laut Gesundheitsamt aber unwahrscheinlich. Alle Schüler der Klasse können sich freiwillig auf eine Corona-Infektion testen lassen.

Weitere Infektion in der Lebenshilfe

Bei der Lebenshilfe Bad Dürkheim hat sich der Verdachtsfall eines Mitarbeiters in der Tagesförderstätte bestätigt. Bereits zu Beginn der Woche war in der Einrichtung die Infektion einer Mitarbeiterin nachgewiesen worden. Zwischen den beiden Fällen bestehe aber kein Zusammenhang, betont das Gesundheitsamt des Dürkheimer Landkreises. Derzeit sind acht betreute Personen in Quarantäne.

In der Median-Klinik für Psychosomatik in Bad Dürkheim sind neben den bekannten zwei nun fünf weitere Patienten positiv getestet worden. Alle Kontaktpersonen sind in Quarantäne. An der Klinik gilt ein Aufnahmestopp.