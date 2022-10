Ab Januar 2024 sollen Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) des Kreises den Müll der Kreisbürger einsammeln. Beim AWB sei eine „Projektbetreuungsgruppe“ für die Vorbereitungen zur Umsetzung dieses Beschlusses des Kreistags gebildet worden, beantwortete Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) in einer Sitzung des Kreistags am Mittwoch eine Anfrage der FDP-Fraktion.

Für die benötigten Fahrzeuge laufe derzeit eine europaweite Ausschreibung, informierte Ihlenfeld. Der Auftrag zum Kauf der Fahrzeuge solle wahrscheinlich in der Sitzung des Werkausschusses des Kreistags im Dezember vergeben werden. Ebenfalls in dieser Sitzung soll die Planung für den Bau eines Betriebshofs vorgestellt werden, an dem die Abfälle der Kreisbürger gesammelt werden.

Es ist vorgesehen, den Betriebshof am Abfallwirtschaftszentrum in Grünstadt zu bauen. Optimistisch zeigte sich Ihlenfeld, dass es gelingen wird, rechtzeitig die benötigten 19 Lkw-Fahrer einzustellen. Es gebe zwar auch hier Arbeitskräftemangel, doch würden dem AWB bereits sechs Bewerbungen vorliegen, sagte der Landrat.