Wenn am 21. September in der kommunalen Impfstelle in der Sonnenwendstraße die Impfungen mit den auf die neusten Omikron-Varianten BA.4/BA.5 angepassten Impfstoffen beginnen, hat man keinen Anspruch auch genau diesen Impfstoff zu bekommen. Darauf weist die Kreisverwaltung hingewiesen. Die Impfstelle könne nur das verimpfen, was sie geliefert bekomme, teilte eine Sprecherin mit. Man versuche ausreichend Dosen zu bekommen, zumindest so viele wie es Anmeldungen gebe, so die Kreisverwaltung. Wenn die Lieferungen mal nicht reichen sollten, könne man Dosen mit Impfstoffen gegen BA.1 bekommen – oder es natürlich zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal versuchen. Gegen die Omikron-Varitante BA.1 wurden zum ersten Mal am 7. September Impfdosen angeboten. Geimpft wird entsprechend der aktuellen Stiko-Empfehlungen.

In der kommenden Woche gibt es Impftermine an drei Tagen, von 21. bis 23. September, jeweils von 13 bis 18 Uhr. Weitere Informationen und die Anmeldung sind online unter www.impfen.rlp.de zu finden. Termine gibt es auch über die zentrale Telefonnummer 0800 5758100.